Uitgaanshype 'microclubben' nu ook naar Den Haag

Op 19 januari is er in het Magazijn van horecagelegenheid Bleyenberg een uitgaansavond met elektronische muziek. Maar dan wel van 20.00 uur tot 00.00 uur. Melvin Bruhn (34) kwam met deze nieuwe manier van uitgaan. Hij wilde eens iets anders dan een vrijdagmiddagborrel of kroeg. ,,Bij de Microclub hoef je niet te wachten tot na twaalf uur. Je kunt na het eten of na werk gelijk door om te dansen. Omdat het feestje om twaalf uur is afgelopen lig je vroeg in bed, maar heb je toch een leuke avond gehad."



De Microclub laat een andere manier van uitgaan zien. ,,Er wordt vrij negatief gesproken over de uitgaanswereld. Dat beeld willen wij tegengaan. Hier komt iedereen om lekker te dansen, niet om de hele nacht door te halen. Doordat je vroeg in bed ligt heb je nog wat aan je weekend."



De avonden zijn volgens Bruhn beslist niet oubollig. ,,Er wordt gewoon alcohol geschonken en er komen echt toffe dj's. Het enige verschil is het tijdstip waarop je uitgaat."