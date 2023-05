Uitgebrande auto houdt al bijna maand lang parkeerplek bezet

John Blok is na 19 seizoenen nog niet uitgekeken op Schevenin­gen: ‘Ik heb ook al 25 jaar dezelfde vrouw’

John Blok is al 19 seizoenen trainer van Scheveningen, maar uitgekeken op de club of het trainersvak is hij nog altijd niet. Sterker nog: de Hagenaar maakt zich op voor zijn 20ste seizoen als oefenmeester van de Haagse club. Waar in het voetbal zie je dat nog? ,,Ik werk ook al 32 jaar op dezelfde school.”