Uitgebrande auto Voorburg mogelijk gebruikt bij liquidatie advocaat

Op 18 september van dit jaar werd advocaat Derk Wiersum doodgeschoten voor zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Hij was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het onderzoek naar de gezochte crimineel Ridouan Taghi. De politie vermoedt nu dat de uitgebrande auto in de weken voor de moord gebruikt is om Wiersum in de gaten te houden. De wagen werd in juni gestolen vanaf een parkeerplaats in Nieuwegein en werd twee maanden later, tussen 23 augustus en 30 augustus, meerdere keren gespot in Amsterdam Buitenveldert. De recherche is op zoek naar de personen die de auto in die periode hebben gebruikt.