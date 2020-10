Uitgedaagd om wat servies om te gooien bij V&D, maar toen ging alles kapot: ‘Ik had zo’n verschrikkelijke spijt’

Het maakt eigenlijk niet uit wie je komt halen, maar jij en je zusje komen altijd vrolijk uit school. Ik was ook altijd blij als de bel ging. Vooral op de middelbare school in de Bezemstraat waar ik begin jaren zestig even de sfeer heb mogen proeven.



In de pauze haalden we eerst bij ‘Ome Jaap’ van der Kraats aan de overkant een kroketje voor een kwartje en een warme worst of bal gehakt voor 35 cent. Dan ging bijna iedereen de binnenstad in.