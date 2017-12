Uitgekookt tweetal gebruikte 'cashers' en 'geldezels'

De politie in Den Haag arresteerde onlangs vier 'cashers'. Volgens het OM zijn zij een onmisbare schakel in een bankpas-fraude die in de miljoenen euro's loopt.

Het leek de 'cashers' uit Rijswijk, Den Haag en Amsterdam waarschijnlijk een onschuldige en simpele taak. Een beetje geld heen en weer brengen. Wat kon dat voor kwaad? Welke cruciale rol deze zogenoemde katvangers speelden in een gigantische bankpassenfraude hebben ze waarschijnlijk ook niet geweten, denkt officier van justitie Koen Hermans, die het onderzoek vanuit Den Haag leidde. Voor hem is hun rol wél duidelijk: het aangehouden viertal droeg er aan bij dat een Amsterdammer van 23 en een vrouw van 27 uit Almere langzaam maar zeker stinkend rijk werden.

Want volgens de aanklager vormden de 'cashers' een onmisbare schakel tussen de hoofdverdachten en de zogenoemde moneymules. Deze geldezels, vaak jonge mensen, namen voor een paar honderd euro pakketjes aan of stelden hun bankrekening ter beschikking. Zij overhandigden het geld of de spullen aan de casher, die het vervolgens weer naar een persoon hoger in de organisatie bracht.

Ook deze geldezels hadden vermoedelijk geen idee welke rol ze speelden in het spelletje van de twee inmiddels aangehouden hoofdverdachten. Maar ze waren volgens het OM al net zo onmisbaar; ze maakten het mogelijk dat het tweetal er grote bedragen door binnenharkte. Geld dat de hoofdverdachten - om niet in het oog te lopen - niet op hun eigen rekening konden laten binnenkomen. Daar voor schakelden zij de 'mules' en 'cashers' in.

Pas

Quote Achteraf gezien was het enige bijzondere dat er op een gegeven moment een 'storing' optrad Koen Hermans De hoofdverdachten stuurden, zo legt Hermans uit, niet van echt te onderscheiden mails van banken naar bedrijven, met als boodschap dat er een nieuwe pas en pincode aangevraagd moest worden. De gegevens moesten op een website worden ingevuld die de Amsterdammer zou hebben gebouwd. ,,Dat zag er allemaal heel echt uit. Achteraf gezien was het enige bijzondere dat er op een gegeven moment een 'storing' optrad. Je kon drukken op knoppen wat je wilde, maar je kwam niet verder.''



Niet veel later ging de telefoon bij de ontvanger van de e-mail. De vrouwelijke hoofdverdachte deed zich in het telefoongesprek dat volgde voor als 'social engineer'. Zij maakte de slachtoffers wijs dat er een storing gaande was en vroeg om ogenschijnlijk onschuldige gegevens. Maar daarmee konden de criminelen via een cardreader de bankaccounts hacken. Vervolgens vroegen zij met de gegevens een nieuwe pas en pincode aan.



Een hulpje van de twee viste volgens het OM de nieuwe pas en code uit de brievenbus. ,,Vanaf dat moment maakten ze geld over of kochten ze spullen.'' Met deze geraffineerde werkwijze kon het duo mogelijk jaren ongestoord zijn gang gaan. Een man uit Zeeland werd twee ton afhandig gemaakt. In totaal zou de buit zo'n twee miljoen euro bedragen.

Zwakste schakel

Uiteindelijk bleken de geldezels toch de zwakste schakel in de zwendel. Met een bankpas waarvan inmiddels al bekend was dat het fout zat, werd een pakketje besteld, vertelt Rob (om privacyredenen alleen zijn voornaam). Hij werkt als onderzoeksleider bij de districtsrecherche vanuit bureau Zuiderpark. ,,We zagen dat het pakketje werd afgeleverd. Niet veel later kwam er een andere auto en laadden twee jongens het pakketje weer in. We zijn ze achterna gegaan en hebben ze aangehouden.''

Via de geldezels spoorde zijn team een voor een de andere cashers op. Een bijzonder onderzoek, zegt hij. ,,Het vergt een hoop capaciteit om ze te identificeren en aan te houden. En het opvallende met dit soort criminaliteit is dat de ontwikkelingen elkaar snel kunnen opvolgen. Je hebt, bijvoorbeeld, zo weer een melding van een nieuw slachtoffer of dat er weer een site online is gegaan. Elke keer moet je inschatten: is het dezelfde dadergroep of hebben we het over anderen?'' Met het resultaat is hij tevreden, in totaal zijn zeven personen aangehouden. ,,We hebben een mooi inzicht gekregen in de materie.''