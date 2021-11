Uitgerekend in de typische Shell-buurt reageren ze lou loene op vertrek: ‘Komen anderen voor’

Keuken Kampioen Divisie Opnieuw spektakel bij Excelsior - Almere City, negende zege voor ADO Den Haag

Excelsior en Almere City zorgden vanavond opnieuw voor een doelpuntenspektakel in het Van Donge & de Roo Stadion in Rotterdam. Vorig seizoen werd het 4-6 in de tweede speelronde voor 1000 toeschouwers, vanavond werd het 4-4 in een leeg stadion.

14 november