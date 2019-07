Uitgesloten worden van de groep 8-eindmusical, hoe schadelijk is dat?

Column Mijn versie van ‘Kleine Johanna’ vormde de spring­plank van de theatercar­riè­re die ik thans geniet

6:11 Vader Hans wil het beste voor zijn 12-jarige zoon, dus ook een rol in de schoolmusical. Er is echter één probleem: het gedrag van zoonlief verstoort al een jaar lang de rust in de klas. Hij mag niet meedoen. Pa pikt het niet en schakelt de rechter in. Welkom in de Vogelwijk.