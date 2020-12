Uitkeringen opnieuw gestegen in Haaglanden

Haagse werklozen krijgen baantje in Westland: ‘Maar alleen mensen die gemoti­veerd zijn’

9 december Den Haag en het Westland gaan opnieuw een poging wagen om langdurig werklozen aan een baan te helpen in de Westlandse kassen. Jaren geleden werd ook gepoogd om bijstandsgerechtigden uit Rotterdam en Den Haag aan een baan te helpen in de tuinbouw. Maar dat was niet bepaald een succes. Vrijwel niemand hield er een baan aan over. Deze keer is het anders, klinkt het.