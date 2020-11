Uitkopen van vuile asfaltcentrale kost Den Haag tientallen miljoenen: ‘Ik ben hier een beetje ziek van’

Eeuwig Den Haag Verzamelel­pees waren tot jaren '80 een succes: ‘De Spotify van de jaren zeventig’

10 november Deze keer in de rubriek Eeuwig Den Haag: Vinyl is aan een revival bezig: veel Haagse winkels bieden weer platen aan en er komen wekelijks lp’s uit. Verzamelelpees zijn een verhaal apart: ze waren een succes tot de jaren ’80. Muziekkenners Erik Bevaart, Marcel Mulhuyzen en Karel Kanits schreven er een boek over.