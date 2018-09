Uitroeien Canadese gans doodzonde: 'Liever eten dan weggooien'

Zuid-Holland wil af van de Canadese gans. De zwart met grijze gakkers zullen er allemaal aan moeten geloven, als het aan de Omgevingsdienst Haaglanden ligt. De organisatie, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de milieutaken in onze regio, pleitte afgelopen week in een procedure bij de Raad van State om de Canadese gans, alle 20.000, volledig te mogen uitroeien. Van de 1000 kolganzen in onze provincie zouden er 800 moeten worden afgemaakt. Omdat de rechter het doden van ganzen in mobiele gaskamers eerder heeft verboden, zullen de vogels op de ouderwetse manier, met een schot hagel, aan hun einde moeten komen.



,,Wij vinden het rücksichtslos en ondoordacht'', zegt Susanne Kuijpers van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland die de uitroeivergunning bij de Raad van State aanvecht. ,,Er zijn te veel ganzen als gevolg van een falend natuurbeleid. Met het doden van de ganzen doe je slechts aan symptoombestrijding. Het werkelijke probleem, een natuur die niet in balans is, blijft gewoon bestaan. Alleen heb je door het uitroeien ruimte gemaakt voor de volgende plaag.''



Door het jachtverbod ontstond er volgens de Omgevingsdienst een ganzenplaag die voor miljoenen euro's aan landbouwschade veroorzaakt.