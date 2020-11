Uitslaande brand in leegstaand slooppand Rijswijk

De brandweer werd rond half 11 gealarmeerd voor de brand aan het Julialaantje. Het gaat om een slooppand dat leeg zou staan. Voor zover bekend was er niemand meer in het gebouw aanwezig toen de brandweer arriveerde.

Er zou al vaker brand in het verlaten pand zijn geweest. ,,Afgelopen zomer stonden we er ook al en hebben we overlegd of we het plat moesten trekken", zegt een woordvoerder van de brandweer. ,,Nu is het volledig uitgebrand.”