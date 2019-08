Uitslaande brand in Rijswijkse school onder controle

Een grote uitslaande brand heeft zojuist een deel van de Steenvoordeschool in Rijswijk in de as gelegd. Een deel van het dak is daarbij ingestort.

De brand brak aan het begin van de avond uit. De vlammen sloegen uit het pand aan de P. van Vlietlaan in Rijswijk. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle en wordt er nog nageblust. Omwonenden schrokken zich rot, toen ze plotseling rook uit het dag zagen komen. ,,Het was echt even schrikken", zegt Jill van Driel die tegenover het schoolgebouw woont. ,,Het was ook echt even chaos. Iedereen die thuis was moest zijn auto hier weghalen uit de straat en iedereen moest naar binnen toe.”

Voor de brandweer was het vooral belangrijk om genoeg bluswater te krijgen. Omdat de ondergrondse leidingen niet genoeg capaciteit hadden, rukten wagens met dikkere slangen aan om het water uit sloten te pompen. Ondertussen waren eenheden uit Rijswijk, Den Haag en Westland naar de school gespoed. ,,Het is hier midden in een woonwijk, mensen zien heel veel rook uit het gebouw komen en we hadden dus veel water nodig", zegt een brandweerwoordvoerder. ,,En de wind kan het vuur ook aanwakkeren. Zonder wind blust het een stuk makkelijker.”

Buurtbewoonster Jill van Driel zag na enkele minuten de vlammen uit het dak slaan. ,,En je hoorde knallen van de ramen die sprongen. Er stond zo veel wind dat de vlammen alle kanten uit gingen. Het heeft echt wel even geduurd voordat die geblust waren.”