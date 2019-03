Uitslaande brand op rieten dak, brandweer redt twee honden

Even vragen aan Rollercoas­ter door brein van dementeren­de

19:02 De concertvoorstelling Vergeten werd gisteren in een uitverkochte Nieuwe Kerk in Den Haag opgevoerd. De toeschouwer krijgt inzicht in het hoofd van een dementerende. Voor de maker van het stuk, directeur van het Nederlands Kamerkoor Tido Visser, heeft het verhaal een zeer persoonlijk randje: hij verloor zijn vader aan een heftige vorm van dementie.