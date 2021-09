Uitstekende stoeptegel is voor Martine (32) letterlijk een struikelblok: ‘Als ik mijn been breek, zit ik in een rolstoel’

Martine is mijn grote, kleine zus. Ze is drie jaar ouder, maar een kop kleiner. Ze werd geboren met een spina bifida, een open rug. Een defect aan haar ruggenmerg. Hoe hoger dat defect, hoe minder iemand kan. Mijn zus had het ‘geluk’ dat het bij haar relatief laag zit. Ze kan alles, maar met meer moeite. Als we samen buiten lopen, doen we dat gearmd. Zo valt ze tenminste niet.