Uitstel van zware zedenzaak: verdachte heeft corona

Politie onderzoekt mogelijke zedenzaak rond vrijwilli­ger voetbal­club FC De Bilt

12 oktober De Utrechtse politie doet onderzoek naar een vermeende zedenzaak rond een vrijwilliger van FC De Bilt. De man kreeg zaterdag van het clubbestuur te horen dat hij een aantal weken niet meer welkom is bij de voetbalvereniging. Het is niet duidelijk of de man verdachte is in de zaak.