Uittip! Op deze data is de Parade terug in Den Haag

Een man, die zaterdagnacht na een feestje in 's-Gravenzande naar huis wilde gaan, is onderweg overleden. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De politie meldt maandagmorgen dat er geen sprake is van een misdrijf.