Uitvaart steeds vaker op bijzondere locatie: musea en restaurants populair

In de Haagse regio zijn zo'n 500 uitvaarten per maand. Van dat aantal wijken er steeds meer af van de traditionele uitvaart. Alleen De Jong al verzorgt zo'n 15 tot 20 keer een uitvaart in een strandpaviljoen.



Om mensen te wijzen op de vele mogelijkheden wordt nu dus in kaart gebracht op welke locaties zulke afscheidsbijeenkomsten gehouden kunnen worden. ,,We kunnen ze dan gerichter aanbieden. Ik begin er eerlijk gezegd niet direct over met cliënten, maar mensen vragen er zelf om'', legt De Jong uit.



Strandpaviljoen De Kwartel ter hoogte van de Haagse Vogelwijk heeft ervaring met afscheidsbijeenkomsten. ,,Een grote uitdaging is steeds hoe we de kist hier krijgen over het strand'', zegt eigenaar Sabrina van der Vloed. ,,Daarvoor gebruiken we dan onze Jeep met de klep open. We krijgen daarbij hulp van de familie.''