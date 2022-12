Uitvaart van een Haagse bedelaar: ‘Hij bedelde om elke euro, maar deelde alles’

OM eist maximale werkstraf voor dodelijke aanrijding 83-jarige vrouw in Haags winkelcen­trum

Het Openbaar Ministerie eist de maximale werkstraf van 240 uur tegen Yousef A. (24) vanwege een dodelijk aanrijding van een voetgangster in een winkelcentrum bij de Aaltje Noorderwierstraat in Den Haag vorig jaar juli. De chauffeur had met zijn bestelbus het winkelcentrum helemaal niet in mogen rijden.

10:23