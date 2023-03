Uitvaart van plots overleden schrijfster Esmée Schenck de Jong (31) volgende week in Den Haag

Van Wieg tot Graf Charlotte was energiek en praktisch en stak graag de handen uit de mouwen voor een ander

Ze geloofde in god en in actie. Naast haar werk deed ze de boodschappen, verfde ze huizen en tuinierde ze voor mensen die dat zelf niet meer konden. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Charlotte Koopmans (4 december 1974 – 26 februari 2023).