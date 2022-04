Uitzendkracht kon tonnen stelen bij gemeentebalie: ‘Waarom beschikte zij over code van de kluis?’

Theater Na de Dam komt met zeven voorstel­lin­gen naar Den Haag

Theater Na de Dam komt begin mei met zeven voorstellingen naar Den Haag. In de voorstelling Männerbund in Zaal 3 aan het Constant Rebecqueplein vertellen Lars Brinkman en Martijn de Rijk op 1 mei over homoseksualiteit en vrijheid; tijdens de Tweede Wereldoorlog en nu.

18 april