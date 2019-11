Undercover als medewerker van de Angstfabriek: ‘we zijn wel eng, maar geen spookhuis’

De Angstfabriek is gesetteld in Den Haag. Van 13 november tot en met 31 januari kunnen bezoekers undercover gaan vlakbij station Hollands Spoor in een soort escaperoom met interactief theater.

Het initiatief van Hiske Arts en Chanu Autar streek eerder al neer in Utrecht en Eindhoven en is nu een aantal maanden in het Huygenspark gevestigd. ,,Onze stichting Critical Mass maakt producties over dingen die schuren in de maatschappij. Ons viel op hoeveel er tegenwoordig aan angstcommunicatie wordt gedaan. Verschillende partijen, van activist tot politiek tot media, spreken continue over gevaar en urgente problemen. Vanuit die fascinatie hebben we de Angstfabriek gebouwd. Het is dus niet zomaar entertainment, er zit een diepere lading in.”, vertelt Autar.

Quote Bij ons geen spinnen of schrikef­fec­ten maar onderwer­pen als klimaat en privacy Chanu Auta, De Angstfabriek

Wat de Angstfabriek nou precies is? ,,Het is een combinatie van een escaperoom met interactief theater. De bezoeker wordt welkom geheten door de directeur van de Angstfabriek met de woorden 'wij produceren angst en verdienen daar ons geld mee'. Uiteraard gaat er iets mis en dus moeten de gasten undercover als medewerkers.” Eenmaal in dienst leren de bezoekers onder andere een eng nieuwsbericht te maken en wordt hun stress- en angstlevel gemeten met behulp van virtual reality.

,,Het doel is dat onze gasten nadenken over maatschappelijke angst. Wie heeft er baat bij en wie heeft er last van? We zijn misschien soms wel eng maar we zijn geen spookhuis. Bij ons geen spinnen of schrikeffecten maar onderwerpen als klimaat en privacy.”

Hagenezen vanaf 15 jaar kunnen nog tot en met januari een kijkje komen nemen. ,,Op onze site kun je een tijd reserveren. Voor kinderen zijn de beelden best heftig maar met pubers is het een leuk gezinsuitje.” Een bezoek aan de Angstfabriek duurt 1,5 uur. Tickets kosten 15 euro voor mensen ouder dan 18 jaar en 12 euro voor jongeren en studenten. Bezoekers met een Ooievaarspas krijgen korting.