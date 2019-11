Tijdens de theatrale ervaring wordt het publiek in kleine groepjes door verschillende interactieve ruimtes geleid. Je gaat als het ware undercover in de wereld van de angsteconomie. ,,Het doel is dat onze gasten nadenken over maatschappelijke angst’’, vertelt één van de initiatiefnemers Chanu Autar. ,,Wie heeft er baat bij en wie heeft er last van? We zijn soms misschien wel eng, maar we zijn geen spookhuis. Bij ons geen spinnen of schrikeffecten maar onderwerpen als klimaat en privacy.”