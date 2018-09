Undercoverbeelden Apencentrum Rijswijk opgedoken: 'Centrum moet dicht'

Wetenschapsminister Ingrid van Engelshoven heeft al gezegd dat de proeven op apen in Rijswijk en andere onderzoekscentra afgebouwd moeten worden, maar de partij vindt dat subsidie aan het BPRC moet stoppen en dat het centrum gewoon zo snel mogelijk moet sluiten.



Kamerlid Frank Wassenberg is geschokt door de beelden van apen die onder meer injecties in de kop en tatoeages op de borst krijgen, doodsbang zijn en radeloos in heel krappe kooien op en neer springen. ,,Hoe oordeelt u over de beelden waarin grappenmakende verzorgers te zien zijn naast ernstig lijdende apen?" vraagt hij verder aan de betrokken ministers.



Ook Animal Rights, dat de beelden vrijdag verder verspreidde, wil dat het testcentrum meteen dichtgaat. ,,Het besef dat er met levende wezens wordt gewerkt, is ver te zoeken. We willen dan ook dat het apentestcentrum sluit."