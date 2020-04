Unicum: Lintjesregen daalt neer per telefoon

Meerdere autobran­den in Den Haag en Voorburg: Vlammen slaan uit Mercedes

7:43 Brandweer Haaglanden moest vannacht meerdere keren uitrukken voor autobranden in Den Haag en één in Voorburg. Alle voertuigen stonden geparkeerd en gingen in vlammen op. In Den Haag werden de auto's vermoedelijk in brand gestoken in de Herman Costerstraat en de Vledderstraat.