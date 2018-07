Uniek: Op deze camping mag je gewoon in een tent op het strand slapen

Ooit op het strand gelegen en gedacht 'Hoefde ik maar niet naar huis?' Deze zomer is het mogelijk om op het strand te kamperen. Best uniek aangezien dat officieel verboden is. Maar op de Strandkamping kan je gewoon vanuit je tentje naar de ondergaande zon kijken zonder daarna in het donker naar huis te hoeven gaan.