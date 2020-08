Uniek: Proef met speciale zone in zee Scheveningen voor badgasten

Het is een experiment dat nog niet eerder in Nederland is gedaan: een zone voor strandgangers in zee, om te voorkomen dat er nog meer mensen in moeilijkheden raken. Wat dat betreft maakt de reddingsbrigade een bizarre periode mee op de stranden van Scheveningen en Kijkduin. Niet eerder waren er zoveel bezoekers, was het zo lang zo heet en moesten er honderden mensen uit het water worden gered in een relatief korte periode.