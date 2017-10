Unieke foto's van The Beatles in Rijswijk

In Museum Rijswijk zijn unieke foto’s van The Beatles te zien. De wereldberoemde bandleden zijn gekiekt aan het begin van hun roem en dan ook nog eens backstage en onderweg. De foto’s zijn gemaakt door de Britse fotograaf Robert Whitaker in de periode 1964-1967. Ze waren niet eerder in Nederland te zien. De foto’s hangen tot 21 januari in de Rijswijkse Herenstraat.