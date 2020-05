UNIQLO opent winkel in Den Haag

‘Zeventig strandten­ten in Den Haag gaan vanaf woensdag gedeelte­lijk open’

7:03 Strandtenten in Den Haag gaan vanaf woensdag weer gedeeltelijk open. Dat zegt André Triep namens de Vereniging van Exploitanten, die zondag de gemeente per brief heeft geïnformeerd. De horecagelegenheden gaan in aanloop naar het Pinksterweekend weer strandbedden verhuren, wc’s openen en consumpties via take-away verkopen.