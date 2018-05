Universiteit Leiden organiseert 'pop-upcollege' op Haagse Markt

,,We willen onze kennis op een laagdrempelige manier delen met de inwoners van Den Haag. Hierbij focussen wij op mensen die niet vanzelfsprekend toegang hebben tot deze informatie", vertelt Ellen Ruifrok, organisator van de colleges.

De Universiteit wil met de colleges de wetenschap naar de stad brengen. ,,We hopen mensen iets bij te brengen, te leren en te inspireren. We focussen ons op een diversiteit aan onderwerpen die belangrijk zijn voor de stad. Dit jaar geven we in totaal tien van dit soort colleges in Den Haag, steeds met een ander thema."

Haagse Markt

Het 80-jarig bestaan van de Haagse Markt aanstaande vrijdag was voor de Universiteit de aanleiding om hier het eerste college te geven. ,,Om aan te sluiten bij het publiek dat op de markt komt, gaat het eerste college over voeding." De les wordt gegeven door internist-endocrinoloog en hoogleraar diabetologie Hanno Pijl en Jessica Kiefte-de Jong, Assistant Professor Voeding & Volksgezondheid op de Leidse Universiteit.

Quote Door op onverwach­te plekken te staan, trekken we andere doelgroe­pen aan die we normaal niet aanspreken Ellen Ruifrok (organisator pop-upcolleges)

De Haagse Markt is een ongebruikelijke plek om een college te geven. De universiteit probeert hiermee alle mensen te betrekken bij het project. ,,Door op onverwachte plekken te staan, trekken we andere doelgroepen aan die we normaal niet aanspreken", vertelt Ellen Ruifrok. ,,Omdat we met de pop-upcolleges ook echt naar de mensen toe komen, zijn we veel toegankelijker en wordt de drempel om te komen lager. Dit sluit perfect aan bij ons doel om de wetenschap voor iedereen beschikbaar te maken."

Geluk en muziek

De komende colleges gaan niet allemaal over gezondheid. ,,We hebben plannen voor een les over het verband tussen geluksgevoelens en het luisteren naar muziek, maar ook over duurzaamheid. Zolang de onderwerpen maar maatschappelijk zijn, want op die manier kunnen mensen zich erin herkennen."

Na het college van aanstaande vrijdag op de Haagse Markt komt het pop-upcollege op 7 juli naar het Zeeheldenfestival. ,,Voor de komende lessen willen wij ook gaan samenwerken met wijkevenementen. Ook hierdoor komen we dichter bij de inwoners van Den Haag."