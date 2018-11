Universiteit wil stempel drukken op Den Haag

Al bijna tien jaar heeft de Erasmus Universiteit een faculteit in Den Haag: the International Institute for Social Studies (ISS). Woordvoerster Femke van der Vliet: ,,In 2009 is ISS - dat al 66 jaar bestaat - samengevoegd met Erasmus. Inmiddels is er vanuit Rotterdam steeds meer interesse in Den Haag: de ministeries en de internationale bedrijven die in de regeringsstad zitten, maken het een heel interessant werkterrein. En dus breiden we onze werkzaamheden in Den Haag uit.‘’



Dat gebeurt onder meer met het project Healthy Pregnancy 4 All. ,,Dat wordt momenteel uitgevoerd vanuit Erasmus MC, de medische tak. Onderzoekers hebben contact gezocht met GGD Haaglanden en doen perinataal onderzoek bij moeders in de minder welvarende wijken in Den Haag.‘’



Onderzocht wordt onder meer hoe belangrijk sociale omstandigheden zijn in de zwangerschap en de eerste tijd erna voor de ontwikkeling van een kind. ,,De vraag die onder meer wordt gesteld is: moet er niet veel meer begeleiding zijn voor moeder en kind, dan alleen de bezoekjes aan een verloskundige?‘’



Ook met allerlei sociaalmaatschappelijke onderwerpen wil de universiteit een grotere stempel drukken op de Haagse samenleving. ,,Wij gaan met lezingen en evenementen een bijdrage leveren aan het Tinbergenjaar in 2019, wanneer het vijftig jaar geleden is dat deze Nederlandse econoom de Nobelprijs won. Ook leveren we steeds grotere bijdragen aan Humanity House en Movies that Matter.''