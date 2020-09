Urenlang lapt Bazoer auto's langs de straat, zijn sopjes haalt hij bij verschillende adresjes

Wil je nog een PlayStati­on 5 op de releaseda­tum? Dat wordt lastig

23 september Bijna een week nadat de eerste pre-orders voor de PlayStation 5 online kwamen, klagen mensen nog steeds volop op social media dat het niet gelukt is om er eentje te bemachtigen. Vrijwel overal was de console binnen enkele minuten uitverkocht. Liefhebbers hopen dat er nog meer pre-orders beschikbaar komen, maar of dat ook echt zal gebeuren, is nog maar de vraag.