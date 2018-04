Urn van vermoorde Julia is aangekomen bij haar vader en broer in Rusland

Grote brand bij afvalver­wer­ker in Wateringen

7:49 Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi in Wateringen heeft afgelopen nacht een grote brand gewoed. Mogelijk als gevolg van broei vloog een grote loods in brand. De brandweer rukte met groot materieel uit om het vuur te bestrijden. Het bedrijf, dat zich bezighoudt met onder meer de verwerking en sortering van grof huishoudelijk afval, is vaker het slachtoffer geweest van brand. De brandweer had de brand rond drie uur onder controle