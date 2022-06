Utrechtsebaan is weer open! Dit gebeurde er de afgelopen vijf maanden aan het Haagse deel van A12

Hoe een stads­parkje op de Utrecht­sebaan tientallen miljoenen verslindt: ‘Het is gigantisch misgegaan’

Een stadsparkje op de Utrechtsebaan? Mooi idee, niks mis mee. En best goedkoop om voor elkaar te boksen, dacht Den Haag een paar jaar geleden. Inmiddels zijn de kosten vertienvoudigd, en is het de vraag of het daarbij blijft.

2 juni