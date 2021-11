Utrechtsebaan vanaf januari dan echt afgesloten, rechtszaak oorzaak van vertraging

Dat de renovatie uitgesteld wordt naar volgend jaar heeft te maken met een rechtszaak die eerder liep tegen de gemeente. Eén van de beoogde aannemers die het project graag wilde uitvoeren maar niet kreeg, had een kort geding aangespannen tegen de beslissing.

Dat bezwaar is in september door de rechter afgewezen. In de rechtszaak werd uitgesproken dat de gemeente correct heeft gehandeld in de toewijzing van het project. Na deze uitspraak is het werk definitief gegund aan de aannemer die gemeente aanvankelijk had gekozen.

Bouwmaterialen

Als gevolg van het kort geding is drie tot vier maanden vertraging opgetreden, waarin deze aannemer geen voorbereidend werk kon verrichten. Ook heeft de aannemer de bestelling van bouwmaterialen moeten uitstellen. De gemeente maakte daarom eerder al bekend dat de renovatie hoe dan ook niet in oktober kon beginnen.

Afronding in mei

Vandaag is bekend gemaakt wanneer de werkzaamheden dan wel plaats zullen vinden. Op vrijdagavond 14 januari beginnen de hoofdwerkzaamheden. In dat weekend is de Utrechtsebaan in beide richtingen afgesloten tot maandagochtend 17 januari.

Vanaf maandagochtend 17 januari is de Utrechtsebaan alleen afgesloten voor het verkeer de stad uit, in de richting van het Prins Clausplein. Het verkeer de stad in, richting Den Haag centrum en Scheveningen kan in die periode gebruik blijven maken van de weg, op enkele weekendafsluitingen na. Naar verwachting zal de renovatie eind mei afgerond zijn.

