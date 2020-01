Utrechtsebaan vanaf volgende week meerdere weekeinden achtereen afgesloten

OM: ‘Verdachte Hagenaar ging er op sokken vandoor na inbraak in Uden’

12:11 Hij kwam uit Den Haag, leende in Eindhoven de auto van een vriendin om zijn zus naar Eindhoven Airport te brengen en reed in de nacht van 12 oktober met piepende banden weg in Uden bij een woning waar net een inbraak was gepleegd. Maar de 39-jarige verdachte ontkent elke betrokkenheid.