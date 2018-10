Utrechtsebaan wordt nog verder overkapt

Dat heeft het Haagse stadsbestuur besloten. Tot nu toe stond alleen de overkapping van de Utrechtsebaan op de Grotiusplaats in de Haagse plannen. Verder wil het Haagse stadsbestuur de routes voor voetgangers en fietsers bij dit station aantrekkelijker maken. Door de overkapping van de Utrechtsebaan kan niet alleen de locatie Grotiusplaats, maar ook de locatie Vrijheidsplaats veel mooier en ook groener worden ingericht.

Verdichting

Het gebied rond Den Haag Centraal is één van de drie gebieden die bij uitstek geschikt zijn voor hoogstedelijke verdichting, zoals wethouder Boudewijn Revis (VVD, Stadsontwikkeling) dat noemt. Het Haagse stadsbestuur schat dat bij Den Haag Centraal plek is voor 1.000 tot 1.500 woningen.

Die woningen zijn hard nodig. Den Haag groeit jaarlijks met ongeveer 5.000 inwoners. Voor al deze mensen zijn in de toekomst huizen nodig. Het is de bedoeling dat vooral de drie gebieden rond de Haagse stations (Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI) dichter en vooral ook hoger bebouwd gaan worden. Dat geldt in iets mindere mate ook voor het gebied Den Haag Zuidwest.