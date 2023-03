Uurtje wachten voor HPV-prik: ‘De Eftelingrij is er niets bij’

met video Mysterieu­ze steekpar­tij in portiek werd Karim (40) fataal: 'Onderzoeks­team heeft nog geen idee’

Ruim twee weken na de dodelijke steekpartij aan de Erasmusweg in Den Haag heeft de politie nog altijd geen spoor van een mogelijke verdachte. Bij het incident kwam de 40-jarige Karim el Kadi om het leven. De politie geeft vandaag zijn naam en foto vrij, in de hoop op meer informatie over de zaak. ‘Het onderzoeksteam heeft nog geen idee wat zich in het portiek heeft voorgedaan.’