UWV verwacht groei van duizenden banen in Haagse regio

Er komen in de Haagse regio meer dan tienduizend banen bij. Dat blijkt uit de arbeidsprognose die het UWV vandaag naar buiten bracht voor de jaren 2019 en 2020. ‘De beroepsbevolking groeit in die jaren minder hard.’

Het UWV verwacht dat het aantal banen in de regio Haaglanden in 2019 en 2020 toeneemt met 11.600. Daarmee komt het totaal aantal banen hier uit op 462.800 eind 2020. ‘Ook zal de economie blijven groeien, maar minder sterk dan in voorgaande jaren’, staat in de arbeidsprognose van het UWV.

Hoewel het aantal banen toeneemt, vlakt de groei wel af. Groeit in de regio Haaglanden in 2019 het aantal banen nog met 1,5 procent, in 2020 is dat 1 procent. Landelijk is de banengroei met, 1,7 procent in 2019 en 1,2procent in 2020 iets hoger.

In deze regio is in 2019 en 2020 vooral een toename van het aantal banen zichtbaar in de sectoren ‘zorg & welzijn’ en ‘uitzendbureaus & arbeidsbemiddeling’. In de sector ‘financiële dienstverlening’ neemt het aantal banen juist af.

Krapte

Volgens het UWV zullen werkgevers de krapte op de arbeidsmarkt blijven voelen, omdat de beroepsbevolking minder hard groeit dan het aantal banen. In twee jaar tijd neemt de beroepsbevolking in Haaglanden met 9.400 mensen toe tot 432.500.

Het aantal WW-uitkeringen dat UWV verstrekt, neemt met 11 procent af tot 11.200 uitkeringen eind 2019. In 2020 zal het aantal WW-uitkeringen naar verwachting licht stijgen, maar het aantal blijft onder het niveau van 12.500 van eind 2018. ‘UWV verwacht eind 2020 in Haaglanden 11.500 WW-uitkeringen te verstrekken’, aldus het rapport.

Ouderen

,,Het is belangrijk om iedereen te laten profiteren van de voortdurende banengroei”, stelt Patricia Ladan, districtsmanager bij UWV Werkbedrijf. ,,Ook de mensen die nu nog aan de kant staan. Dan heb ik het bijvoorbeeld over oudere werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking. Onder meer investeren in een ‘leven lang ontwikkelen’ is hierin een belangrijke succesfactor.”