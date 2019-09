Vaarwel geraniums, tijd voor schalen met heide

Het Haagse openbaar groen ondergaat, vanaf nu en de komende weken, een facelift. De zomerbakken met roze en rode geraniums gaan er uit, de winterschalen met heide in dezelfde kleuren komen er weer in. ,,Vroeger ging dat in één keer op een van tevoren bepaald moment. Maar dat vinden we zonde. Sommige bakken staan er nu nog prachtig bij. Nu vervangen we de bloembakken pas als ze daaraan toe zijn. Dat kan wel ieder moment zijn. Een paar dagen geen zon en alle bloei is eruit", zegt Michel Peyrer, eerste hovenier op de stadskwekerij aan de Kwekerijweg, waar de heidebakken momenteel worden opgemaakt.



Alle heidebakken werden na een seizoen leeggekieperd en voorzien van nieuwe planten. ,,Eigenlijk onzin", vonden Peyrer (35) en collega Marco van Tol (34) die probeerden of het mogelijk was de heide op de stadskwekerij te laten overzomeren om het jaar daarop opnieuw te gebruiken. ,,Dat is nu met de helft van de 96 schalen gelukt. Die kunnen na een eenvoudige snoeibeurt zo de stad weer in", zegt Van Tol die met de recycling van heideplanten flink op het budget bespaart. ,,Geld speelt natuurlijk een rol, maar het is ook het principe dat we liever niet weggooien wat nog een ronde meekan. Daarom zijn we deze heideproef begonnen en dat heeft goed uitgepakt."