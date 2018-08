Vaarwel Nouvelles Images: 60-jarig bestaan net niet gehaald

Zo gaat dat als steeds meer bekend is dat een gerenommeerde kunstgalerie gaat sluiten. Er komen nu al mensen aan de deur die denken dat het uitverkoop is. ,,Willen ze een werk van Michael Raedecker dat tienduizenden euro's waard is voor een paar duizend kopen", zegt Sander Creman. Hij runt Nouvelles Images met directeur Marie Jeanne de Rooij. Maar ho, zo werkt het dus niet. De laatste verkooptentoonstelling wordt geen sale. ,,Het is voor de kunstenaars al ernstig genoeg dat we hun vertegenwoordiging moeten stopzetten", aldus Creman.



Het was een moeilijk besluit om een einde te maken aan dit Haagse instituut. Maar het kon niet anders, legt De Rooij uit. ,,Het is heel zuur en superjammer. De geschiedenis en de naam van de galerie moet op een goede manier in herinnering blijven. Je gaat niet wachten tot je iedereen erin mee sleept." Want het zijn moeilijke tijden voor de kunsthandel. De klassieke koper van schilderijen wordt ouder en is aan het 'ontzamelen'.