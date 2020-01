Vacature: Den Haag zoekt nieuwe nachtburgemeester

Gouden Pollepel Dolce Amore is gezellig en eigen; geen voorspelba­re horeca­trends

17:04 Met een chef-kok afkomstig van Sicilië en een fijne ontvangst van de gastvrouw zijn hier de ingrediënten in huis voor een topmaal. De verwachtingen moeten we toch wat bijstellen. Warm is het zeker wel. Deze week gingen wij langs bij Dolce Amore voor de rubriek De Gouden Pollepel.