Vaccinatie-afspraken twee keer zo vaak afgezegd: ‘Maar mazelen en kinkhoest zijn ook besmettelijk’

Het aantal mensen dat niet komt opdagen voor de vaccinaties van hun kind is sinds de uitbraak van het coronavirus verdubbeld van 20 naar 40 procent. Ziektes als mazelen of kinkhoest kunnen zich daardoor op termijn juist sneller verspreiden.

Uit vrees voor het coronavirus wordt inmiddels 40 procent van de gemaakte vaccinatieafspraken bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Den Haag afgezegd. Een verdubbeling van het percentage dat tot enkele weken geleden gebruikelijk was. De gemeente benadrukt dat het inenten, vooral van kinderen tot 14 maanden, belangrijk is en dat mensen gewoon veilig naar het CJG kunnen komen. Het gaat dan om inentingen voor bijvoorbeeld mazelen, de bof, polio en rode hond.

Afspraken uitstellen is onnodig, zo laat de woordvoerder van zorgwethouder Kavita Parbhudhayal telefonisch weten. ,,De afspraken worden zo gespreid dat er echt voldoende ruimte in de wachtkamer is om afstand te houden.” Bovendien wordt aan mensen met verkoudheids- of griepklachten gevraagd om de afspraak wel te verzetten. Dat gebeurt ook als de baliemedewerker daar een vermoeden van heeft. ,,Natuurlijk worden de handen tussen alle consults gewassen, maar dat is gebruikelijk.”

Snelle verspreiding

In Den Haag is de vaccinatiegraad aan de lage kant. Ongeveer 88 procent van de kinderen tot 2 jaar heeft alle inentingen gehad, blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor over 2019. Gemiddeld in Nederland ligt dat net boven de 90 procent. De gemeente was daarom eerder al een campagne gestart om dat weer op te krikken, na een jarenlange daling. Als te weinig mensen ingeënt zijn, wordt het risico op uitbraken van ziektes groter. Die ziektes, zoals mazelen, kunnen zich sneller verspreiden als er meer mensen vatbaar voor zijn.