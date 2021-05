Vaccinatie-operatie voor daklozen: ‘Sommigen hebben wel grotere problemen aan hun hoofd’

Op maar liefst 11 plekken in de stad waar dak- en thuislozen komen, was de GGD afgelopen week aanwezig om te vaccineren. De eerste dag, afgelopen dinsdag, werden meteen veertig daklozen geprikt. Zij krijgen het Janssen-vaccin ingespoten. ,,Voordeel is dat daarbij maar één vaccinatie nodig is.” Geen onbelangrijk detail, omdat het in de praktijk vaak lastig is gebleken om duidelijke afspraken te maken met daklozen.