Vaccinatiebereidheid laag in Den Haag: ‘Ik heb die envelop gelijk weggegooid, ik ben geen proefkonijn’

VAN WIEG TOT GRAF Makelaar Paul Cremers had het mooiste beroep van de wereld en wilde het liefst in het harnas sterven

2 september Van kinds af aan wilde Paul in het onroerend goed. Niemand wist waar dat vandaan kwam. Ondanks bezwaren van z’n moeder werd Paul een drukbezette makelaar in Zoetermeer. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Paul Cremers (25 november 1954 – 2 juli 2021).