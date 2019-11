Vaccinatiegraad in Den Haag ook in rijke wijken zorgwekkend laag

Ook in sommige andere rijke wijken is het percentage jonge kinderen dat is ingeënt tegen infectieziekten zorgwekkend laag. Dat geldt ook voor de stadsdelen Laak en Escamp, waar meer arme mensen en allochtonen wonen. Het is overal in Nederland echter een bekend gegeven dat in zulke buurten minder kinderen meedoen aan het rijksvaccinatieprogramma. Maar ook in bijvoorbeeld Haagse Hout haalt maar 84 procent van de kinderen tot 10 jaar de dtp-prik. Dat is minder dan het Haagse gemiddelde (87 procent).