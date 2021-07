Vaccinatiegraad kinderziekten in Den Haag stijgt licht, maar ligt nog ver onder grens van 95 procent

Zwangere Alicja en Grzegorz werden uit hun huis gegooid en sliepen in de bosjes

7 juli Maasdijker Wim Smit kon zijn ogen niet geloven toen hij maandagavond twee Poolse arbeidsmigranten in de stromende regen aantrof onder een boom bij de begraafplaats in het dorp. Het stel was uit huis gezet na problemen met een uitzendbureau en bivakkeerde noodgedwongen in de bosjes. ,,Ongelooflijk dat dit anno 2021 in een welvarend gebied nog gebeurt.”