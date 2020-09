Vaccinatieweek in Den Haag: ‘Voor niet gevaccineerde kinderen blijven ziekten levensgevaarlijk’

Den Haag organiseert als eerste stad van het land een speciale vaccinatieweek. Dat meldt de gemeente vandaag. De week is van maandag 7 tot en met vrijdag 11 september en moet het bewustzijn over het vaccineren vergroten en ervoor zorgen dat er meer wordt gevaccineerd.

In Den Haag krijgt bijna negentig procent van de kinderen alle inentingen, aldus wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. En dat is te weinig. ,,Voor een goede bescherming tegen infectieziekten is een vaccinatiegraad van 95 procent nodig.”

Het gevaar van een te lage vaccinatiegraad is dat infectieziekten weer kunnen uitbreken. ,,Denk maar aan de mazelenuitbraak in Den Haag in 2019.” Voor kinderen die daar geen inenting voor kregen, zijn dat soort ziektes levensgevaarlijk. ,,Zij hebben bescherming van anderen hard nodig.”

Plekken

De Haagse vaccinatieweek wordt op verschillende plekken in de stad gehouden. Het is een initiatief van de gemeente, GGD Haaglanden en Centrum Jeugd & Gezin (CJG) Den Haag.

Voor de week is het tijdschrift ‘Den Haag vaccineert’ in het leven geroepen. Het blad staat vol met informatie en is gratis te krijgen bij een bezoek aan het CJG. Ook komt het te liggen in wachtkamers van huisartsen en verloskundigen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.