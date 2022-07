Vader boos om poster van blote vagina en Janneke (62) verzweeg jarenlang haar parkinson: Dit zijn onze meest gelezen verhalen

Top-10Posters van een naakte vrouw met haar benen wijd wekten deze week verbazing en woede. En In de duinen bij pretpark Duinrell in Wassenaar is vrijdag brand uitgebroken. Dit zijn onze best gelezen verhalen van afgelopen week.

Herdenking voor omgekomen Sophie: ‘Het waren wel negentien mooie jaren’

Zondagmiddag. Jonge mensen bij hockeyclub HDS. Mooi, goed gekleed zoals jonge mensen dat horen te zijn. Maar in plaats van uitgelaten de wereld te becommentariëren, elkaar uit te dagen, te lachen zoals alleen kan als je jong bent, huilen zij. Een beeld dat niet hoort. Natuurlijk niet. Het hoort ook niet dat een meisje van 19 doodging, door een stom scooterongeluk.

Van zakje hasj naar duizenden kilo’s cocaïne: deze familie draait mee ‘in wereldwijde maffia’

In een van de armste wijken van Nederland verdienden vijf Haags-Marokkaanse broers miljoenen euro’s. Als tiener verkochten de eerste broers zakjes hasj op een pleintje in de Schilderswijk, nu draaien de ‘Loerebroers’ volgens justitie mee in de top van de internationale cokemaffia.

In de kas van Jochem en Marjolijn werkte uitgebuite Oekraïners, maar zij wisten van niets

Heel Nederland viel vorige maand over het Westlandse bedrijf Vreugdenhil Bulbs & Plants waar vluchtelingen uit Oekraïne met wurgcontracten aan het werk waren. Eigenaren Jochem en Marjolijn Vreugdenhil schrokken zich lam. Ze zeggen het niet te hebben geweten en vreesden door alle negatieve media-aandacht voor het voortbestaan van hun bedrijf. Ze vertellen hun verhaal exclusief aan het AD.

Ruzie ‘tussen familieleden’ eindigt in dodelijke steekpartij: ‘Ze wilden het hier uitvechten’

Bij een steekpartij in het centrum van Delft is vannacht een 47-jarige man overleden, een 48-jarige plaatsgenoot is door de politie aangehouden. Ze gaat uit van een misdrijf in de ‘relationele sfeer’, buren denken dat het om familieleden gaat.

Gevlucht uit Oekraïne, nu zijn moeder en dochters collega’s bij KFC: ‘Beter dan thuiszitten en huilen’

Dochter Alina werkt bij de drive-thru, zusje Veronika bij de kassa en moeder Natalia bij het vleesstation. Deze Kentucky Fried Chicken op de rand van Zoetermeer en Bleiswijk kan niet meer zonder dit gevluchte gezin uit Oekraïne.

Wat schuilt er tussen de struiken?

Hondeneigenaren die door de Scheveningse Bosjes liepen merkten dat er iets heel eigenaardigs tussen de struiken lag verscholen. Hun viervoeters roken en zagen iets waardoor ze onrustig werden. Toen de baasjes gingen kijken wat het was, schrokken ze zich rot.

Vader boos om poster van blote vagina bij voorstelling

Posters van een naakte vrouw met haar benen wijd wekken verbazing en woede. Ouders bezochten afgelopen weekend een kindervoorstelling van de Parade in Den Haag, maar moesten eerst met hun jonge kroost langs de weinig verhullende plaatjes lopen. ,,Choquerend en totaal niet relevant voor het jonge publiek.”

Brand in duinen bij Duinrell in Wassenaar

In de duinen bij pretpark Duinrell in Wassenaar is vrijdag brand uitgebroken. De brandweer meldde aanvankelijk dat het park gedeeltelijk moest worden ontruimd, maar dat hoefde uiteindelijk niet te gebeuren. Bezoekers van het park ondervinden weinig last van de bluswerkzaamheden.

Deze film over Den Haag komt wereldwijd op Netflix

Het wordt haar liefdesbrief aan Den Haag. Joosje Duk (27) zit middenin de opnames van haar eerste speelfilm Happy Ending, die volgend jaar wereldwijd is te zien op streamingsdienst Netflix. ‘Door de cameralens zie ik hoe mooi Den Haag eigenlijk is.’

Janneke (62) verzweeg jarenlang haar parkinson

Janneke den Ouden (62) kreeg drie jaar geleden de vernietigende diagnose parkinson. Ze schrok zich wild en durfde jaren niet aan haar omgeving te vertellen dat ze ernstig ziek was. Als haar handen trilden, zei ze dat ze zenuwachtig was en als ze met dubbele tong sprak had ze zogenaamd een borreltje te veel op. ‘Liever dát dan dat ze zouden denken dat ik geestelijk niet in orde was.’

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s van afgelopen week: