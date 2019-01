‘Vader der veteranen’ als eerbetoon én geschiedenisles

De dochter van Ted Meines is ontroerd als zij het beeld van haar vader ziet. ,,Dit is pap”. Haar vader én die van de Nederlandse veteranen.

Muziek van Vera Lynn klinkt op de Bachlaan in Leidschendam. De luidsprekers, waaruit de muziek komt, staan bij een nog te onthullen standbeeld waarover blauw landbouwplastic zit. Een paar rijen klapstoeltjes wordt droog gehouden met karton. Een rode loper leidt naar het ingepakte standbeeld.

De onthulling van de buste van de geliefde, wijlen, generaal Ted Meines moet nog plaatsvinden. Maar onder de belangstellenden die zich op de Bachlaan hebben verzameld, hangt al een aangename spanning. Ze kijken uit naar de beeltenis van hun dierbare inwoner van Leidschendam-Voorburg, ‘Vader der veteranen’ vanwege zijn verdiensten voor die groep militairen en vader van dochter Sonja en zoon Frank.

Zij worden even verderop ontvangen in het gemeentehuis van Leidschendam. Met gebak, mooie woorden en een respectabele groep veteranen, onder wie Marco Kroon. Misschien wel de bekendste militair van deze tijd en drager van de uitzonderlijke Militaire Willems-Orde.

Markante hoofd

Het initiatief voor een eerbetoon aan haar vader door Leidschendam had Sonja in eerste instantie verrast. ,,Het was voor ons een enorme eer. We dachten aan een naambordje.”

Het werd de prachtige buste die de Voorburgse kunstenaar Guido Sprenkels heeft gemaakt. ,,Vorig jaar mocht ik het markante hoofd van mijn vader al zien dat Guido in klei had gemaakt. Ik had er geen woorden voor, alleen maar tranen. Guido heeft de pap van mijn broer Frank en mij gemaakt zoals wij hem herinneren. We kunnen nu naar pap gaan kijken wanneer we willen. Heel erg bedankt.”

Burgemeester Klaas Tigelaar legt uit dat de plek waar de ‘vader der veteranen’ is gekomen zorgvuldig is gekozen. ,,Bij de ingang van de Verzetsheldenbuurt.” De uitgelezen plek voor de geliefde generaal, die zijn lange leven - Meines stierf in 2016 op 95-jarige leeftijd - in Friesland begon als verzetsheld. Later stond hij als generaal aan de basis van de oprichting van de jaarlijkse Veteranendag. ,,Met het eerbetoon worden de verhalen doorverteld van mensen die zich inzetten voor onze vrijheid”, zegt Tigelaar.

Marco Kroon herinnert zich Meines als ‘een geweldige, innemende man die ervoor heeft gezorgd dat veteranen de erkenning en waardering krijgen die ze verdienen’. ,,Hij staat bij mij op een voetstuk.”