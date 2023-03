Vader met drie kinderen op straat gezet door falende gemeente: ‘Rechten van het Kind geschonden’

Amateur­club strikt grootmacht Manchester United voor eigen jeugdtoer­nooi: ‘Dit is echt heel gaaf’

Ze mogen dan alledrie fan zijn van een andere Nederlandse profclub, over één ding zijn Stefan (13), Ivan (14) en Luuk (14) van FC ’s-Gravenzande het roerend eens: het is ontzettend tof dat ze in augustus op hun eigen internationale BOAL-toernooi tegen Manchester United mogen voetballen. Het strikken van het jeugdteam van de Engelse grootmacht is ook voor de organisatie van het toernooi een droom die uitkomt. ,,Dit is echt heel gaaf.”